Agricultura compta amb 8.100 dosis per iniciar la vacunació contra la llengua blava

El departament d'Agricultura ha detectat el primer cas de febre catarral ovina en un marrà del país, concretament a Ordino. Es tracta d’una malaltia coneguda com a llengua blava, la qual es transmet entre els animals a través d'un vector. De fet, el cas detectat a Ordino va ser a fons de vall, una zona "que és més prolífera per a aquest mosquit", ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrat aquest dimecres.

En aquest sentit, Casal ha volgut deixar clar que “es tracta d'una malaltia que no es transmet a les persones i que no altera la qualitat de la carn o bé de productes derivats que se'n puguin extreure com la llet o el formatge". D’aquesta manera, amb l’objectiu d’evitar que la malaltia es propagui, s'han adquirit un total de 8.100 dosis de la vacuna i s'espera rebre 1.500 més.

Per tant, està previst que dijous al matí ja estiguin vaccinats el 75% de la cabana ramadera ovina. En xifres exactes, 2.241 caps de bestiar ovins, tal com ha explicat Casal, confirmant que “la setmana que ve s'arribarà a la vacunació de la totalitat d'ovelles i marrans del país”.

Pel que fa al, de moment, únic cas detectat fins ara, s’ha localitzat després que des d'Agricultura s'hagin dut a terme anàlisis amb PCR de nou animals de dues cabanes ramaderes diferents. Actualment, es disposa de sis resultats d'una mateixa cabana, dels quals cinc mostres són negatives i una és positiva, i es resta a l'espera de rebre els altres tres resultats pendents. L'animal que té la malaltia ja va ser vacunat fa uns dies i, segons Casal, evoluciona favorablement.

Quant a la cabana bovina, aquesta també es pot veure afectada, tot i que Casal ha ponderat que “de manera no tan important”, i també es disposen de vacunes. En aquest cas, es començaran a administrar a partir de demà a La Massana; el dia 24 de juliol a Canillo; el 26 de juliol a Encamp; a principis d'agost s'actuarà a Ordino, i resta pendent fixar una data per començar a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Així i tot, el portaveu ha subratllat que "la situació està totalment sota control, ja que només hem detectat un cas i avança favorablement”.