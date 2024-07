Més de 300.000 euros destinats a ampliar el nou tram de voravia entre la Massana i Erts

El Consell de Ministres ha adjudicat, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l’obra d’eixampla i rectificació de la carretera general 4, a la Borda del Colat d’Erts, en el voral ‘costat muntanya’. Els treballs, que seran realitzats per l’empresa Pidasa Serveis per un import de 312.819,91 euros, actuaran sobre un tram de 120 metres i preveuen guanyar tres metres d’amplada, amb un voral de dos metres d’amplada protegit amb biona mixta d’acer i fusta.

Així mateix, es contempla el canvi de la biona del costat del riu i un semàfor per creuar la via, tenint en compte que, partir d’aquesta obra, es preveu que els vianants transcorrin pels nous vials comunals de la urbanització. D’aquesta manera podran arribar fins al nucli d’Erts, a l’alçada del pont que hi ha 400 metres més amunt.

Per tant, hi haurà un tram d’1,1 quilòmetres amb voravies, des de la rotonda dels carrers de la Bòvila i la Serradora, a la sortida de la Massana. Es tracta de la tercera fase d’obres de la proposta guanyadora dins el marc del Pressupost participatiu de l’any 2019 promogut pel Govern. La previsió és que l’obra, adjudicada a través d’un concurs nacional, s’executi en un període de 12 setmanes.