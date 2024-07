Jiménez ja és a vuitens de l’ITF W100 de Vitòria

Després de caure a quarts de l’ITF W75 de Roma, Vicky Jiménez es troba a Vitòria prenent part en l’ITF W100 de la localitat basca. En aquest sentit, avui ha assolit el triomf per 2-0 (6-1 i 6-0) amb una demostració de domini absolut i, llavors, el pas a vuitens de final de la cita.

L’andorrana no ha necessitat ni tres quarts d’hora per endur-se el matx contra Diana Marcinkevica, número 319 del rànquing mundial. El primer set ha anat per la via ràpida, tot i començar amb un empat de jocs (1-1). La tricolor no ha volgut abaixar el ritme, i trencant dos serveis de la letona, ha col·locat el definitiu 6-1. La segona mànega, d’altra banda, ha estat més igualada, tot i ser sencera per a una Jiménez que no ha donat opcions a la seva rival.

El matx de vuitens per a la pirenaica està programat per a demà, en el qual s’enfrontarà amb la italiana Verena Meliss (número 647 WTA), la qual ha vençut per 2-1 a l’espanyola Maria Martínez Vaquero.