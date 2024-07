"L'anàlisi de l'impacte de l'Acord hauria estat beneficiós abans de negociar el text"

Els grups parlamentaris de Concòrdia, Demòcrates i socialdemòcratahan valorat els resultats exposats per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), qui va presentar un exhaustiu informe dimarts passat sobre l'impacte potencial que podria tenir per a l'economia del país l'Acord d'associació amb la Unió Europea. L'estudi, que abasta una perspectiva de 25 anys (del 2025 al 2050), indica que, tot i un previsible augment global de la productivitat, alguns sectors com les activitats professionals, la informació i comunicacions, l'administració pública i el transport podrien experimentar inicialment una desacceleració, amb una posterior recuperació a llarg termini.

Dins les respostes, les formacions polítiques han expressat les seves opinions sobre els resultats presentats, la metodologia utilitzada i els sectors que podrien experimentar una desacceleració inicial. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat que "sempre és crucial analitzar detalladament un acord que tindrà un impacte tan profund per al nostre país". No obstant això, Escalé ha subratllat una preocupació fonamental: "És important notar que l'estudi d'impacte es realitza una vegada l'Acord ja està essencialment negociat", tot recalcant que hauria estat beneficiós "disposar d'aquesta avaluació durant les negociacions per garantir que les decisions poguessin estar més informades i optimitzar els beneficis per Andorra".



Per la seva part, el president del grup parlamentari Demòcrates, Jordi Jordana, ha destacat positivament els resultats. "La valoració és positiva. Nosaltres ja estàvem convençuts, i l'informe reforça la nostra opinió que l'Acord implicarà un creixement positiu pel país", ha afirmat. Jordana també ha elogiat la metodologia objectiva basada en dades contrastades, indicant que "l'enfocament objectiu i neutre de l'informe ens proporciona una visió clara dels beneficis potencials de l'acord", visió amb un prisma que s'allunya de la valoració feta per part d'Escalé.

En una línia semblant s'ha expressat el president del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, qui també ha valorat favorablement l'informe. "Estem molt satisfets perquè l'estudi sembla donar-nos la raó que l'Acord pot ser positiu per al país", ha dit. Baró ha remarcat que les dades mostrades demostren que el text negociat amb la UE milloraria l'economia, fins i tot considerant un escenari de 'statu quo'. "Això mostra que els arguments del no s'estan tancant amb els arguments presentats a l'informe", ha afegit.



Quan als resultats específics que ha fet servir la consultoria Knowledge Sharing Network (KSNET) per realitzar l'estudi, Concòrdia ha comentat sobre les projeccions de creixement econòmic a llarg termini. "L'estudi indica un creixement del 5% en el potencial econòmic en 25 anys, amb un enfocament particular en sectors ja establerts com la construcció, el sector bancari i l'immobiliari". Això, segons el grup, planteja una qüestió crucial per al país: "Hem de reflexionar si aquest model de creixement, concentrat en aquests sectors, és el més adequat per a la nostra economia a llarg termini, especialment considerant l'impacte esperat en la població amb l'Acord", ha precisat Escalé.



Jordana, en canvi, ha valorat la decisió de basar l'estudi en un escenari de 'statu quo' actual. "Han triat no fer hipòtesis de futur, sinó basar-se en la situació actual. Això dona un caire fiable i objectiu a l'estudi", ha comentat. A més, el president del grup parlamentari ha ressaltat la importància de la "neutralitat en l'avaluació", subratllant que "els dos escenaris analitzats mostren posicions prudents, i això ens permet tenir una visió més clara del que podria passar".



Per la seva part, Baró ha coincidit en la importància de treballar amb dades conegudes: "Treballar amb un escenari de 'statu quo' és el millor que es pot fer quan no es coneixen les futures polítiques o governs", ha explicat. Baró ha posat l'accent en la fiabilitat de l'estudi, afirmant que "això demostra que l'Acord és més beneficiós fins i tot en el pitjor dels casos". També ha destacat que el no a Europa podria portar a una situació més desfavorable del que es preveu actualment.



Respecte a les opinions sobre els sectors que mostren una desacceleració durant els primers anys en un suposat escenari d'Acord, Escalé ha expressat preocupació per la desacceleració prevista en sectors clau com l'educació, les activitats sanitàries i l'administració pública durant els primers anys després de la implementació del text. "És preocupant veure que aquests sectors podrien experimentar una desacceleració, especialment per als professionals liberals i en l'àmbit educatiu i sanitari", ha afirmat el president de Concòrdia.



Jordana, per contra, ha afirmat que "aquestes qüestions depenen més d'una perspectiva interna del país". Ha suggerit que en el sector sanitari, per exemple, hi ha un Pacte d'estat que inclou mesures per millorar-lo. Així i tot, el president de DA ha indicat que caldrà "analitzar més detalladament l'informe" per veure com aquests sectors podrien ser afectats i quines mesures d'acompanyament es podrien implementar.



Un fet del qual Baró s'ha desmarcat i ha apuntat cap a la necessitat d'inversió en aquests sectors per evitar una desacceleració. "El que s'haurà de fer és invertir molt en educació, sanitat i funció pública", ha dit. El president del PS ha expressat la seva preocupació per aquests sectors, però ha afirmat que "si el Govern té la voluntat de no deixar que aquests sectors caiguin, no cauran". Finalment, ha posat èmfasi en la necessitat d'impulsar polítiques i invertir recursos en aquests àmbits per garantir-ne la sostenibilitat.