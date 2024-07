Andorra atorga la nacionalitat a 216 persones durant el primer trimestre de 2024

El departament d'Estadística d'Andorra ha publicat aquest dijous les dades sobre l'atorgament de nacionalitats durant el primer trimestre de 2024, revelant que 216 persones han obtingut la nacionalitat andorrana. D'aquest total, 135 nacionalitats van ser concedides amb plenitud de drets, mentre que 81 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional.

Dels 135 casos de nacionalitats atorgades amb plenitud de drets, 90 es van adquirir per origen, 44 per adquisició (amb renúncia a la nacionalitat anterior) i 1 per altres motius. Pel que fa als 44 casos d'adquisició, el 79,5% s'han obtingut per l’opció de residència, el 18,2% per matrimoni i el 2,3% restant per altres motius. Segons l'informe, “el 40% de les adquisicions per residència corresponen a dones i el 60% restant a homes”, destacant que majoritàriament són persones nascudes a Espanya que han renunciat a la seva nacionalitat espanyola (51,4%).

Pel que fa a les adquisicions per matrimoni, la nacionalitat andorrana ha estat concedida a més dones (62,5%) que homes (37,5%).