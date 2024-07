Localitzen explosius antics en un camp de tir desús a la Seu d'Urgell

Durant l'operació, es van localitzar diverses cues de granades de morter, bales del calibre 7,62 mm, tres granades de morter amb càrrega explosiva i fragments de metralla. Els efectius del TEDAX es van encarregar de recollir tot aquest material de manera segura per procedir a la seva neutralització.

Per El Periòdic

