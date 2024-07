Arumí: "Des del primer moment vaig voler venir"

L'FC Andorra ha presentat a Joel Arumí, el nou lateral esquerra que arriba procedent del filial de l'Atlètic de Madrid i firma amb els tricolor per una temporada, amb opció d'ampliar el contracte un any més. Nascut a Sant Julià de Vilatorta, el jugador ha esmentat que aterra al Principat amb molta il·lusió per prendre part d'un "projecte molt ambiciós", en el qual "des del primer moment vaig voler venir [...] Estic per ajudar i donar el millor de mi".

Arumí, com la resta d'incorporacions que ha fet l'entitat pirenaica, ha reconegut que la principal fita i motivació de l'equip és tornar tan aviat com es pugui al futbol professional. En aquest sentit, s'ha mostrat molt motivat: "Tots haurem de posar tot el treball perquè aquest sigui un any especial". D'altra banda, ha esmentat que la primera impressió amb la resta de companys i staff tècnic és molt bona: "És gent molt propera i tothom m'ha ajudat en tot moment". Demanat precisament per Ferran Costa, el jove de 24 anys ha indicat que ja li havien parlat d'ell. "M'havien dit que és molt treballador i molt professional, i jo m'identifico amb aquests valors", ha completat al respecte.

En darrer lloc, i preguntat per com es definiria com a futbolista, l'osonenc ha assenyalat ser una persona molt treballadora a la qual li agrada gaudir el dia a dia, a més de destacar la seva potència i rapidesa. "Ja ho anireu veient durant el curs", ha afegit entre riures.

Cal destacar que Arumí ha estat les darreres tres temporades a l'Atlètic de Madrid, després de destacar a les files del primer equip de l'Olot. Amb el filial matalasser, va aconseguir dos ascensos de categoria de Tercera Federació fins a Primera Federació, i enguany ha jugat 31 partits en el tercer esglaó del futbol espanyol.