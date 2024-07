Augment del 7,9% dels accidents laborals al país el 2023

Durant l'any 2023, Andorra ha experimentat un increment del 7,9% en el nombre d'accidents laborals, totalitzant 1.461 incidents, tots sense víctimes mortals per segon any consecutiu. Segons el departament d'Estadística, la mitjana d'accidents per any entre el 2019 i el 2023 és de 1.398.

Pel que fa a la distribució per gènere, els homes han patit el 75% dels accidents, augmentant un 3,9% respecte a l'any anterior, mentre que les dones han reportat un increment del 22,1%, amb un total del 25% dels accidents.

Per edat, destaca el grup de 25 a 34 anys amb el 23,8% dels accidents, seguit pels individus de 45 a 54 anys amb un 24,2%. Les persones més grans de 65 anys han registrat el 2,5% dels accidents, malgrat representar el 17,3% de la població activa.

Quant a nacionalitats, espanyols (28%) i andorrans (24,8%) són els més afectats, seguits pels portuguesos amb el 22,9%. Andorra presenta una ràtio d'accidents no fatals per cada 100.000 treballadors de 2.814, superior a la majoria dels països veïns com França i Espanya, però només superat per França en aquest aspecte.

Andorra la Vella concentra el 35,7% dels accidents laborals, destacant-se com la zona amb més incidents, probablement degut a la major concentració de llocs de treball.

Aquesta informació reflecteix la necessitat de mesures per millorar la seguretat laboral i reduir la incidència d'accidents a les diferents demarcacions del país.

A nivell de les parroquies, Estadística apunta que Andorra la Vella és clarament la que presenta el major nombre d'accidents laborals, amb un total de 522 incidents el 2023, equivalent al 35,7% del total. Aquesta xifra pot explicar-se pel gran nombre de llocs de treball que acull la capital. La Massana segueix amb el 14,0% dels accidents, seguida d'Escaldes-Engordany amb el 13,2%, Encamp amb el 12,4%, Canillo amb el 10,6%, Sant Julià de Lòria amb el 7,6% i Ordino amb el 5,0%. Les altres localitzacions representen un 1,4% dels accidents, subratllant la necessitat de centrar esforços en millorar la seguretat laboral en aquestes àrees també.

Baixes laborals

Segons la metodologia de l'Eurostat, la gravetat dels accidents laborals a Andorra durant l'any 2023 es reflecteix en el nombre de dies de baixa. Un 45,4% de les víctimes van necessitar més de 30 dies d'absència per retornar al seu lloc de treball, mentre que el 19,7% va requerir de set a catorze dies. Un 19,4% va estar absent entre quinze i 30 dies, i un 15,5% entre quatre i set dies. Durant el quinquenni 2019-2023, de mitjana, el 45,4% dels accidents van implicar més de 30 dies d'absència laboral.

Per gènere, el 73,1% de les jornades no treballades corresponen a homes i el 26,9% a dones, amb increments respectius del 18,6% i 58,7% comparat amb l'any anterior. Pel que fa al grup d'edat, el 25,6% de les jornades no treballades són de persones d'entre 45 i 54 anys, seguides per un 22,1% del grup de 55 a 64 anys, un 21,9% del grup de 35 a 44 anys i un 19,2% del grup de 25 a 34 anys.

Pel que fa a la nacionalitat, el 28,5% de les jornades no treballades pertanyen a persones amb nacionalitat espanyola, un 26,8% a portuguesa, un 24,5% a andorrana, un 18,8% a persones d'altres nacionalitats i un 1,4% a persones de nacionalitat francesa.

Durant l'any 2023, el sector de la construcció va concentrar el major nombre d'accidents laborals, amb un 28,7% del total, seguit per altres activitats socials i serveis personals amb un 18,4% i el comerç amb un 16,2%. A més, els accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals van disminuir un 18,3% respecte a l'any anterior, amb la col·lisió per abast essent la tipologia més comuna (15,3% del total), seguida per la sortida de via (13,9%), el xoc (12,1%), l'atropellament (11%) i la caiguda de moto (2,1%).