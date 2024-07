Cardelús vol recuperar sensacions després de la lesió

El Campionat del Món de MotoGP està encara de 'vacances d'estiu' després de la disputa del Gran Premi d'Alemanya el primer cap de setmana de juliol, i no tornarà a l'activitat fins al primer cap de setmana d'agost al circuit de Silverstone. Aquesta aturada, segons han apuntat des del seu equip, afavoreix indirectament a Xavi Cardelús, qui es recupera de les lesions que es va fer al peu dret en caure a Assen.

"Les fractures dels metatarsians i el problema de lligaments producte de la meva caiguda a Assen estan evolucionant positivament perquè, tal com en van recomanar els metges, la inactivitat de la zona lesionada és el que va més ve per recuperar les molèsties que tinc", ha explicat el pilot. En aquest sentit, ha afegit que "cada vegada puc moure més i més bé el peu dret tot i que estic seguint estrictament el que em van dir els metges sobre els exercicis de recuperació". L'andorrà ha reconegut que, al mateix temps, continua treballant la resta del cos per arribar al Regne Unit en bona forma física: "Espero estar al cent per cent, però fins que no pugi a la moto el 2 d'agost no ho sabré del cert".

Respecte del balanç de la primera meitat del Campionat del Món de Moto2, el qual arribarà al seu equador a Silverstone, Cardelús te les idees molt clares: "No estic descontent de com han anat les coses, a excepció de les caigudes i la lesió d'Assen, però també és cert que podien haver anat un xic més bé per diferents causes".

L'arribada a l'equip oficial Fantic ha suposat també un altre canvi important que el tricolor valora. "Estic encantat amb l'equip. Tant per estructura com per coneixements, són extraordinaris i molt professionals". "Per una banda, som una gran família, però per l'altra, el nivell de professionalitat és molt alt. A més, amb el meu company, l'Arón Canet, ens entenem molt bé i ens ajudem mútuament compartint informació i sensacions cada vegada que pugem a la moto", ha completat el pilot al respecte.

Les expectatives de Cardelús de cara al que queda de temporada són positives: "Pel que fa al compromís més immediat que és el Gran Premi de la Gran Bretanya, caldrà veure si el peu està recuperat del tot, que jo crec que sí, i recuperar les sensacions a sobre de la moto després d'un xic més d'un mes sense pilotar". A partir d'aquí, i en termes generals, "espero una segona meitat de la temporada positiva en la qual pugui continuar amb la línia ascendent que vàrem començar a enfilar a partir del quart Gran Premi de la temporada".