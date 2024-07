Quatre genets de la FAH participen en la Ruta de la Cerdanya

Quatre genets federats a la Federació Andorrana d'Hípica (FAH) participaran en les proves complementàries que formen part del Concurs de Salts d'Obstacles CSN3 que es portarà a terme en el marc de la Ruta de la Cerdanya. Els quatre genets i els seus cavalls de competició són: Martí Segarra amb Venus des Vallées, Ada Santiago amb Menghir, Clàudia Royo amb Havaiana d'As de Pic i Neus Calvó amb Quadrille de Givry.

La competició és organitzada per la Federació Catalana d'Hípica (FCH) i està inclosa en el calendari de la Real Federación Española de Hípica. Abans de la competició, els genets de la FAH i els seus cavalls de competició estaran als voltants de Puigcerdà entre els dies 20 i 30 d'aquest juliol, ambdós inclosos, per dur a terme els intensos entrenaments i presentar-se a les proves del calendari previstes per la competició.

Els del Principat tindran dos blocs de competició: el 22-23 i el 29-30 de juliol.