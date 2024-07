La Massana obre el teló dels Dijous a la Fresca a les Fontetes

Avui, els Dijous a la Fresca del Comú de La Massana obriran el teló a les 20.00 hores a les Fontetes amb l'espectacle musical del músic argentí resident al país, Manuel Hernández. Presentarà el seu primer àlbum "2 quilòmetres de bondat", una obra que ha gestat durant els darrers anys i que marca un punt de partida per a nous projectes. Manuel Hernández és conegut per crear una atmosfera sonora única, influït per artistes com Bon Iver, Sufjan Stevens, José González, Radiohead i Phoebe Bridgers. Acompanyat pel guitarrista David Carmona, el seu live set promet captivar amb l'ambientació i l'emotivitat de les seves cançons, dirigint-se a un públic que valora la profunditat musical i l'expressió emocional.

Finalment, cada espectacle dels Dijous a la Fresca es faran en un espai diferent: Likantropika a la plaça de l’Església de l’Aldosa (25 de juliol); Ladis B a la plaça de l’Església de Sispony (1 d’agost), Urban Flowers a la plaça del quart d’Anyós (8 agost) i Antònies Darkness a l’aparcament d’Arinsal (22 d’agost).

D’altra banda, aquest dissabte comencen les Rutes d’Estiu, amb un recorregut pel poble de la Massana, de la mà de l’historiador i escriptor Alfred Llahí. Les inscripcions es poden fer a visitlamassana.ad.