Una nova ronda de testimonis ratifica la venda de drogues de la 'cambrera de la coca'

Quart dia de judici en el cas de la trama 'Big Bang', el qual va comptar ahir amb la presència d'una vintena de testimonis, sent una de les més destacades la filla de la principal implicada. Avui, s'ha reprès la causa a la Batllia per a escoltar les declaracions de 12 noves persones, dues d'elles dos agents de Policia que ahir no van poder acudir.

D'aquesta manera, diferents testimonis han aclarit que van obtenir el contacte de l'acusada (a través d'intermediaris anònims la majoria) per a la compra de substàncies estupefaents. Un d'ells, per exemple, relata que la cambrera només li va subministrar cocaïna una vegada i per al seu consum, de la mateixa forma que els altres dos. No obstant això, un d'ells ha manifestat que la implicada li va facilitar la mateixa droga unes "vint o vint-i-cinc vegades", sense saber-ho així amb exactitud, ha confessat.

Un altre dels testificats, condemnat per consum de cocaïna i MDMA, ha assegurat al tribunal que la seva proveïdora era la mateixa que els altres testimonis, i que va requerir als seus serveis entre "cinc o sis cops". Resulta interessant, doncs, el fet que un gran nombre de persones hagin confirmat a la Fiscalia que van recórrer a la principal acusada per a aconseguir la droga, el que demostraria, a hores d'ara, que hauria sigut la referent en la planificació de la trama, així com el bar on treballava, un local que es tindria com a un punt estratègic del tràfic.

Convé destacar que un dels declarants més importants d'avui ha sigut la parella de la implicada, el qual afirma que porta cinc anys amb ella. A pregunta expressa de la defensa de la inculpada, ha afirmat que és "una persona vulnerable", com bé van al·ludir també altres testimonis, i que la seva parella no consumia drogues ni tampoc bevia.

Finalment, han comparegut dos agents de Policia presents en l'estudi del cas, un d'ells per reafirmar els nou embolcalls de cocaïna que duia a sobre un altre dels implicats en el moment de detenir-lo, i l'altre per corroborar que “segons la seva experiència, estarien pensats pel tràfic", ha sentenciat.