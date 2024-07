Una plantilla d'equilibris i una línia en comú

L'FC Andorra va començar la setmana passada a treballar per afrontar un nou curs al tercer esglaó del futbol espanyol, Primera Federació, i aquest matí Ferran Costa ha parlat amb els mitjans per fer un balanç d'aquests primers dies. "La gent ha vingut amb bona mentalitat i ganes de fer bona feina", ha apuntat el tècnic, tot esmentant la importància de començar d'hora la pretemporada perquè "hem de ser els qui més treballem".

Demanat pels fixatges fets fins al moment, tot plegat una combinació de joventut i experiència, el de Castelldefels ha assenyalat que és important tenir "certs equilibris amb una línia en comú". "Som un grup en construcció que vol ser un molt bon conjunt", ha completat Costa, comentant que aquest "equilibri" és important per treure el millor de tot el col·lectiu. En relació amb això, ha destacat que els jugadors que s'incorporin ho facin amb la voluntat de formar part de l'FC Andorra i veient l'entitat com "una oportunitat de creixement tenint també sentit de responsabilitat".

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha programat per dimarts vinent, a les 13.30 hores, el sorteig del calendari de Primera Federació, una categoria "molt dura i competida, formada per grans equips i jugadors". La competició donarà el tret de sortida a mitjan agost, i Costa ja té ganes de començar: "Tenim molta il·lusió per fer bé les coses, amb les quals l'afició s'identifiqui".

Preguntat per quantes cares noves han d'arribar encara, l'entrenador tricolor no ha volgut donar cap xifra, però sí que ha esmentat que queda encara gent per aterrar al Principat i que la feina que està fent la direcció esportiva és molt bona: "El mercat està obert i poden passar moltes coses". El català ha reconegut que fins ara s'ha estat fent una plantilla equilibrada en totes les línies, i que ara s'ha d'aconseguir ser un equip que "estigui preparat per donar resposta a una categoria tan dura". Costa vol un equip capacitat per agafar-se als partits, que doni "valor" a tot el que és sumar punts, que sigui protagonista i amb capacitat de continuar competint en cas que el duel els vagi en contra.

A títol personal, el tècnic ha apuntat que agafa el repte tricolor amb "molta il·lusió i responsabilitat". "Representem moltes coses i vull ajudar a fer que el projecte creixi", ha finalitzat, afegint que "estar aquí ha de ser un privilegi, i això s'ha de transmetre".