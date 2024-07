L'OMS posa en valor el Pla integral de salut mental d'Andorra

El director regional de l'OMS Europa, Hans Kluge, ha destacat avui durant la seva visita al Principat la importància de treballar conjuntament per millorar la salut mental, especialment la dels més joves, exposant que, segons les xifres, en tots els països de la regió europea, el 14% dels nois de 15 anys i el 28% de les noies de la mateixa edat afirmen que se senten sols la major part del temps o tot el temps. "És molt important que tots desenvolupem habilitats per reduir la pressió mental, l'estigma i la discriminació. Està bé no estar bé", ha assegurat Kluge, remarcant que, per aconseguir aquesta fita, la salut mental hauria de ser una prioritat per al Govern. A més, ha proposat treballar conjuntament amb figures importants que puguin influir positivament en la societat, com ara els influencers, "una eina fantàstica que va funcionar molt bé durant la pandèmia".

Així i tot, i amb relació a aquesta qüestió, el representant de l'OMS ha qualificat el Pla integral de salut mental d'Andorra de "molt complet", felicitant a la ministra de Salut, Helena Mas, per la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari andorrà, a més de destacar la importància de la prevenció. "El tema clau és implicar tot el Govern i tota la societat perquè els problemes de salut mental poden comportar molt absentisme escolar i laboral, el qual té un cost econòmic enorme", ha afegit.

"Andorra té una població molt jove però també envellirà. És important que s'actuï des de ben aviat i des de les escoles perquè la població envelleixi sana", ha continuat Kluge, el representant de l'OMS, qui també ha subscrit l'adhesió al Conveni Marc de l'OMS per al Control del Tabac. D'altra banda, ha esmentat que es recomana a tota la població que faci 25 minuts diaris d'alguna activitat física: "Si tots els adults d'Europa fessin aquest gest, podríem salvar 12.000 vides", ha concretat, afegint que des de l'Organització Mundial de la Salut es vol compartir experiències, veure què funciona i què no, i exportar les innovacions d'Andorra a la resta de països.

Finalment, Kluge ha anunciat que es treballarà en una avaluació integral del sistema sanitari andorrà per comparar-lo amb els països veïns. "Destaco positivament la transparència del sistema. És molt important pel ministeri d'Hisenda saber on van els diners destinats al ministeri de Salut" ha subratllat el representant de l'OMS.