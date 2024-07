El Comú d'Andorra la Vella enceta el programa 'Reviu' com a alternativa als pisos buits

El Comú d'Andorra la Vella ha anunciat el llançament del programa 'Reviu', destacant la seva intenció de posar al mercat de lloguer pisos actualment buits. Tant el cònsol major, Sergi González, com el conseller Marc Torrent han treballat durant set mesos per establir les bases d'aquesta iniciativa. El programa ofereix diversos incentius per animar els propietaris d'habitatges desocupats a llogar-los, incloent-hi el suport en les obres necessàries, la gestió administrativa, i bonificacions fiscals, a més de garanties de seguretat jurídica.

Els preus de lloguer s'han establert segons el salari mitjà, garantint que els propietaris percebran entre 400 i 550 euros per estudis i entre 550 i 750 euros per habitatges de tres habitacions. El Comú ha reservat 150.000 euros per al programa d'aquest any i obrirà un termini de tres mesos a partir del 7 d'agost perquè els propietaris puguin presentar les seves sol·licituds. Es tindran en compte diversos criteris en la valoració final, com ara els treballs necessaris i la tipologia dels pisos, per prioritzar les actuacions.

Paral·lelament, s'establiran criteris per als inquilins interessats en aquests habitatges, i es treballarà per determinar la millor gestió dels recursos a llarg termini. "La intenció és impulsar un equilibri entre la massificació de la nova construcció que s'ha registrat els darrers anys i el que ja tenim a la parròquia, donant una nova vida a les edificacions existents", ha apuntalat González, qui ha subratllat l'interès inicial dels propietaris i la importància de l'abordatge dels aproximadament 250 pisos buits a la parròquia.

Torrent ha ponderat que el programa "busca oferir seguretat jurídica als propietaris de pisos en desús a la parròquia garantint des d'una gestió integral de l'immoble per part del Comú fins al retorn de l'habitatge, un cop finalitzi el termini de cessió". Per aquest motiu, el Comú ha fixat límits màxims per al finançament de les reformes d'habitatges, com fins a 10.000 euros per a bany i cuina amb una subvenció del 20%, i fins a 40.000 euros per habitatges més grans amb una subvenció de 8.000 euros.

Així doncs, els propietaris poden optar per pagar una quota mensual fixa durant cinc anys o durant la vigència del conveni de deu anys, durant els quals el Comú gestionarà els habitatges, descomptant aquestes quotes dels ingressos dels lloguers que percebran. "Els imports màxims determinats han estat valorats per part dels tècnics del Comú d'acord amb els preus de mercat actuals en el sector de la construcció", ha indicat el conseller de la capital. L'obertura de sol·licituds s'iniciarà el proper 7 d'agost, amb la publicació BOPA del reglament, i finalitzarà al cap de tres mesos, el 7 de novembre.

Recuperar espais en desús

Paral·lelament, González ha esmentat que el programa 'Reviu' forma part d'una sèrie de mesures encaminades a recuperar espais que actualment es troben en desús i que al llarg dels propers mesos s'aniran presentant per part dels diferents departaments implicats. En línia amb aquesta qüestió, el cònsol major s'ha pronunciat sobre el projecte al Cedre, afirmant que la setmana vinent té previst reunir-se amb la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, per acabar de definir quina pot ser la implicació de Govern: "Hi ha bona sintonia. Nosaltres volem col·laborar i no fer bandera exclusiva del Comú, sinó que sigui un projecte nacional", ha apuntat.

Per acabar, i qüestionat sobre l'afer de les fonts de la plaça de la Rotonda, González ha indicat que per a la setmana vinent també hi ha prevista una reunió per marcar la calendarització a seguir de cara a trobar una solució, així com fer un intercanvi de responsabilitats amb cadascun dels actors implicats.