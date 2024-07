Aterra un vell somni "en el moment idoni"

La seu de MoraBanc ha acollit aquesta tarda la presentació de Ferran Bassas. El nou jugador del MoraBanc Andorra arriba pels dos pròxims cursos procedent del Dreamland Gran Canaria i era un dels objectius de la direcció esportiva tricolor. "En la primera conversa que vam tenir li vaig dir: per fi", ha apuntat Francesc Solana, afegint que Bassas "ha estat molts anys al nostre radar i per fi els nostres camins s'han creuat".

En l'acte han pres part precisament el nou integrant de l'equip de Natxo Lezkano i el GM del club pirenaic, qui ha destacat que el nou base té experiència, aportarà direcció d'equip i té una gran capacitat de lideratge. "El primer que em va transmetre va ser ambició i ganes de tornar a gaudir jugant en un pavelló", ha completat Solana. En aquesta mateixa línia s'ha expressat Bassas: "És un moment idoni per a mi, un lloc ideal en aquest moment de la meva carrera per tornar a estar content i sentir-me valorat dins la pista".

El nouvingut director de joc del projecte andorrà de la temporada 2024-25, demanat pels seus companys de posició, Rafa Luz i Jerrick Harding, ha comentat que són tres bases diferents que poden compartir parquet: "Les armes que tenim poden ajudar a tirar endavant el conjunt".

Pel que respecta a la plantilla general, el de Badalona ha esmentat que s'està fent un molt bon equip "compensat en totes les posicions". Tant ell com Solana han assenyalat que resta un jugador per completar el conjunt, i que ja s'està treballant al respecte. Això sí, de segur serà un jugador exterior, i qui més sona ara mateix és Kyle Kuric: "Ho estem treballant, és el perfil de jugador que encaixa perfectament", ha incidit el GM del MoraBanc, tot i que no ha volgut donar més detalls. D'altra banda, s'ha tractat l'afer Marin Maric, de qui Solana ha apuntat que no compten després que no hagi acceptat la proposta del club. Així mateix, ha destacat que la intenció del croat és seguir a la Xina.

Objectius

El GM del club tricolor ha indicat que el principal objectiu de cara la temporada vinent és la permanència i ser competitius. "Hem intentat tenir un equip més competitiu que el curs passat", ha sintetitzat, afegint que el nivell de la lliga també ha pujat i que equips del mateix perfil que els andorrans s'han millorat molt bé. "L'ambició la tenim i hem d'anar assolint victòries", ha finalitzat.