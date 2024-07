Encamp inverteix en la millora de Prada de Moles

El Comú d’Encamp invertirà en una nova millora de les instal·lacions esportives de la parròquia, en concret en el manteniment i homologació de la gespa artificial de Prada de Moles, la qual cosa suposarà la continuïtat un any més del Rugbi a les instal·lacions de Prada de Moles "un cop s’hagi realitzat la signatura del conveni de col·laboració amb el VPC i la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per un any corresponent a la temporada 2024/25", tal com ha indicat la cònsol major, Laura Mas, durant la sessió de Comú que ha tingut lloc avui.

En aquest sentit, el consell ha donat llum verda a la modificació pressupostària per poder executar les obres de millora i manteniment, les quals es realitzaran al setembre, per poder garantir l’inici del curs. La cònsol major ha fet incís en què la inversió suposa també una millora per a totes les disciplines que fan ús de l’equipament, ja que "cal mantenir les instal·lacions de la parròquia en bon estat" per als equips que en fas ús i també per a les diferents estades que escullen Encamp com a destinació de turisme esportiu.

A més, Mas ha tingut un reconeixement per a tots els clubs que fan ús de les instal·lacions i que durant el darrer any han hagut d’adaptar els horaris per fer compatibles les diferents disciplines, afirmant que "s’intentarà que els clubs de la parròquia guanyin més disponibilitat de franges horàries a Prada de Moles a partir de l’any vinent". Així doncs, ha apuntat que "Encamp és una parròquia esportiva i sempre col·laborarem per ajudar a tots els clubs i entitats, aportant el nostre granet de sorra per fer créixer l’esport al país i, sobretot, a la parròquia".

En aquest sentit, el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, en roda de premsa posterior al consell de Comú, ha explicat que s’obre el concurs per remodelar els pòdiums de la piscina del Pas de la Casa, per tal de "poder tenir una instal·lació al dia i atractiva per a les estades professionals, i que quan els equips vinguin aquí es trobin amb un context similar al que poden trobar-se en competició a l’hora de desenvolupar els seus entrenaments".

Marot ha recordat que el Pas de la Casa, només amb la disciplina de natació, ha rebut els sis primers mesos del 2024 més de 300 jornades de reserves d’estades professionals, i diversos clubs i federacions com l’espanyola, el CN Sant Andreu, la Federació de Bèlgica o clubs provinents del País Basc o Escòcia, i que els esportistes s’han allotjat en establiments de la parròquia. El conseller ha assenyalat, en darrer lloc, que "aquestes estades professionals generen moltes pernoctacions, especialment al Pas de la Casa".