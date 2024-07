Es queden sense festa europea

L'Atlètic d'Escaldes és l'únic conjunt del país que es queda sense festa europea. Van ser superiors en diferents moments en l'anada i avui ho han tornat a ser, però no han pogut capgirar el resultat de l'eliminatòria i han caigut per 2-0 (3-0 global) acomiadant-se així de la Conference League a primera ronda contra l'F91 Diddeleng.

Les primeres arribades han estat pels locals, primer amb aturada de Mauro Rabelo i posteriorment amb un tir creuat que ha sortit fregant el pal. Els de Dani Luque han sortit posteriorment pressionant a dalt a la cerca de pilota i ser ells els dominadors del joc, i han gaudit d'ocasions, com un remat de cap de Chechu Meneses, tot i que no han suposat perill.

A partir del quart d'hora les arribades tricolors han sigut més constants, i d'un córner assajat gairebé arriba el primer: pentinada enrere i remat sol davant porta, però l'esfèric ha anat directe al travesser. No ha estat fins 10 minuts més tard que els luxemburguesos han pujat una marxa més posant les coses un pèl més complicades als andorrans, els quals no han tornat a veure porteria contrària en tota la primera meitat. Tampoc ho han fet els locals, exceptuant un xut d'Ibrahima Bah al 45' des del lateral interior de l'àrea que ha sortit tocant l'exterior de la xarxa, tancant amb empat a zero els primers 45 minuts.

A la tornada dels vestidors, i sabent que necessitaven un gol, els pirenaics han tornat a fer-se amb la pilota. De totes maneres, els ha costat molt crear perill, i els de Marco Martino han arribat un parell de vegades. No ha estat fins al 58' que s'ha fet el primer gol de la tarda, amb un penal transformat per Samir Hadji després de xiular mans de Meneses.

Els nervis han pogut amb els de Luque, que tot i intentar fer-se forts en atac en els minuts posteriors, han vist com els contraris els han llevat moltes opcions per, almenys, posar l'empat al lluminós. Al minut 70 els tricolor han posat la directa, i d'un altre córner gairebé arriba l'1-1 amb un xut d'Íñigo Barrenechea des de la frontal que Didier Desprez ha allunyat miraculosament amb una estirada de fotografia.

Amb el domini de l'esfèric, l'Atlètic s'ha topat amb una defensa molt ben plantada que ha permès un contraatac i, d'un mal refús, Hadji ha firmat el doblet per deixar tancat el duel amb el 2-0 i l'adeu escaldenc de la competició continental.