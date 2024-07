Festival de l'Inter Escaldes a la Conference League

L'Inter Club d'Escaldes ha golejat per 5-1 al Klub Velež Mostar en el partit de tornada de la primera ronda de la fase prèvia de la Conference League. Després d'un igualat 1-1 a Bòsnia, els andorrans han aixafat al seu rival deixant un resultat global de 6-2.

Igualtat màxima i fortuna pels andorrans

La primera part del duel ha deixat un inici molt entretingut amb arribades per ambdós equips. L’Inter ha tingut el primer acostament amb una recuperació en camp contrari, provocant el primer córner del partit. La resposta de Velež ha sigut immediata i més agressiva, amb una ocasió claríssima que ha pogut significar el 0-1. Afortunadament per l’equip andorrà, el xut de Prses des de l’interior de l’àrea s'ha topat amb una gran intervenció de Muñoz. L’equip bosnià ha tornat a gaudir d’una altra clara jugada per aconseguir el gol prop del minut 15. Mlinarić ha provat sort amb un xut des de la frontal, el qual ha tornat a requerir la intervenció de Muñoz per enviar l’esfèrica a córner.

Per la seva part, el conjunt tricolor no ha generat perill fins al moment, el més destacat han estat les seves sortides de pilota arriscades, però mostrant molta personalitat. La primera arribada amb considerable perill per part dels locals ha estat prop del quart d’hora de joc en una passada en profunditat per a López, que quan ha carregat la cama per provar el xut, se l’hi ha creuat el defensor amb una entrada arriscada per enviar la pilota a córner. El davanter de l’Inter ha reclamat penal en l’acció, sense èxit.

A partir d’aquí, el duel ha entrat en un tram de joc molt travat amb moltes interrupcions i deixant a dos lesionats, un per cada equip. Ambdós jugadors s'han lesionat en la mateixa acció, tot i que han sigut substituïts en moments diferents. Una topada entre Jean Luc i Savić ha deixat als dos amb molèsties: primerament el jugador visitant al minut 25, i després l’atacant de l’Inter al minut 33, han hagut de deixar el terreny de joc. A més, les contínues faltes han acabat amb amonestacions per Halilovic i Mlinarić per part del Velež.

En el tram final de la primera part ha passat tot el que no ha succeït en la resta de minuts. Primerament, en el minut 37, l’àrbitre ha assenyalat penal a favor del Velež. En un mínim contacte del central Feher amb Sikalo, el migcampista visitant s'ha deixat caure i ha aconseguit una groga pel central de l’Inter. No obstant això, la sort ha estat del costat dels andorrans perquè el davanter Haskić ha enviat la pilota al pal.

D’una manera o altra, l’errada del rival ha despertat a l’Inter en atac, que abans del descans ha aconseguit dos gols amb un doblet de López. El primer ha arribat al minut 43 quan 'Joanet' ha guanyat una pilota àrea amb el cap i la pilota li ha caigut a López, qui després d’un gran control ha batut al porter amb una precisa definició.

I quant a l’Estadi Nacional encara se celebrava el primer gol, de nou López ha aparegut per ampliar l’avantatja. De la Torre, el qual ha entrat al camp fa pocs minuts, ha fet una passada rasa a la banda dreta perquè el davantar, amb un xut col·locat al pal dret, ampliï l'avantatja. Amb aquest meravellós resultat ha marxat l’Inter d’Escaldes al descans deixant el marcador global de l’eliminatòria en 3-1.

Acció, recció i golejada

En la represa i amb l’objectiu de remuntar, l’equip bosnià ha efectuat tres canvis per intentar capgirar el marcador. Han marxat Haskić, Suljic i Halilovic. En el seu lloc, han entrat Jevtović, Muhan i Oreč. Aquest últim no ha tardat ni 10 minuts en influir a favor dels seus marcant el gol que ha retallat distàncies.

L’Inter no ha pogut reaccionar millor al gol encaixat i pocs minuts després ha tornat a posar distància marcant el tercer. En aquesta ocasió, una pilota a l’esquena de la defensa per 'Joanet', qui ha vist molt bé l’arribada en segona línia de Domi, ha marcat el tercer amb un ajustat xut al pal esquerre, impossible per Hadžikić.

D’aquesta manera, l’avantatja en l’eliminatòria ha tornat a ser de dos gols, la qual cosa ha permès als locals afrontar el tram final de duel amb certa tranquil·litat, però sense perdre la concentració. La segona part ha deixat ocasions per ambdós conjunts, però no ha estat fins als darrers minuts en què s’han vist gols de nou.

Amb l’eliminatòria molt encarrilada, Domi ha posat la sentència marcant el seu segon gol en una jugada de molta qualitat. El dorsal 11 ha punxat la pilota en l’interior de l’àrea i ha marcat el 5-2 global que ja ha deixat sense opcions a l’equip de Bòsnia. Finalment, en l’afegit, Andreu, qui ha entrat pocs minuts des de la banqueta, ha posat sal a la ferida marcant el definitiu 5-1.

Així doncs, l’Inter ha obtingut la classificació a la segona ronda de la Conference League, tal com va fer l’any passat i s'enfrontarà a l’AEK d’Atenes la setmana vinent.