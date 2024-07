Encamp destina 165.000 euros a la nova edició del Saló de la Infància i Joventut

El Comú d'Encamp ha adjudicat a Gatzara SL la contractació d'espectacles pel Saló de la Infància i Joventut per a les festes de Nadal del 2024-25, per un import de gairebé 165.000 euros. Enguany se celebrarà la 30a edició i s'ampliarà l'oferta d'activitats, tal com ha explicat el conseller de Cultura, Joan Sans, durant la sessió ordinària del consell de Comú. Durant la sessió també s'ha aprovat la renovació del conveni entre el comú, la Federació de rugbi i el club VPC perquè continuïn jugant en el camp d'esports Prada de Moles per una temporada només, la 2024-2025.



Sans ha especificat que el saló tindrà un format força semblant el de l'última edició, ja que hi haurà cinc espais de proposta d'espectacles. La novetat d'enguany és que hi haurà dos tallers per dia i el públic podrà escollir quins volen fer, alhora, a l'espai de multimèdia s'instal·laran jocs 'arcade'. El conseller no ha volgut donar més detalls perquè ha afirmat que ja s'explicarà tot quan es procedeixi a fer la presentació de la trentena edició, però sí que ha asseverat que s'hi trobarà una àmplia programació i una gran varietat d’oferta de lleure.

L'oposició es pronuncia sobre la concessió amb SAETDE

Per altra banda, la consellera de l'oposició, Marta Pujol, ha traslladat a l'equip de Govern una queixa per la manca de transparència sobre la concessió amb SAETDE. La consellera ha lamentat que no se'ls ha facilitat la documentació i l'escrit a la minoria sobre el compromís amb la sostenibilitat que han de tenir les dues parts en aquest acord. La cònsol major, Laura Mas, ha respost que no ha estat així perquè se n'ha parlat a través de les comissions i ha aprofitat per etzibar-li que no van tenir una comunicació fluida amb els dirigents del partit socialdemòcrata de l'últim mandat.

"Diu que no ens hem comunicat bé amb els anteriors consellers, però ens costa que els anteriors només se'ls va deixar consultar el document a les dependències del Comú i no se'ls va facilitar, no hi va haver transparència", ha defensat Pujol. La cònsol major ha aprofitat la situació per comentar que dijous de la setmana vinent es firmarà el compromís davant d'un notari. Un fet que Pujol ha lamentat dient que "sempre que demanem quelcom és qüestió de pocs dies que es protocol·litzarà".



Així doncs, el consell de Comú ha aprovat també el nomenament dels tres representants del Consell d'administració de SAETDE. Els nous membres són la cònsol major, Laura Mas; el cònsol menor Xavier Fernàndez, i un conseller a la minoria, José Luis Agudo.