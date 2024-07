Andorra registra la primera nit tropical de l'any

Andorra ha registrat la primera nit tropical de l'any. Segons informa el Servei Meteorològic, la temperatura mínima a la vall central s'ha mantingut lleugerament per sobre dels 20 graus en algunes estacions. Concretament, al Roc de sant Pere s'han registrat 20,5 graus i a la Comella s'ha arribat fins als 20,9 graus.



Així doncs, s'espera que aquest divendres sigui el dia més càlid de la setmana. El sol serà el protagonista de la jornada, tot i que hi haurà creixement de núvols durant la tarda. Es preveu que la situació no canviï fins aquest dissabte al vespre, quan un canvi de massa d'aire aportarà ruixats localment tempestuosos i una davallada dels termòmetres de cara a diumenge.



Les temperatures màximes d'aquest divendres seran de 33 graus a Andorra la Vella, de 28 a 1.500 metres i de 18 al Pas de la Casa. De cara a dissabte es preveu que sigui el darrer dia de l'episodi càlid i també les darreres hores de la presència de pols en suspensió. Durant la nit, s'espera que comenci a canviar la situació i que es comenci a refrescar l'ambient.