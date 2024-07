Tere Morató fitxa per l'Alabès.

Tere Morató ja té nou equip després d'acomiadar-se del Vila-real, l'Alabès, conjunt que va oficialitzar ahir l'arribada de la internacional andorrana.

L'atacant es va formar a l'ENFAF i posteriorment es va unir a la disciplina del FC Barcelona. A l'entitat blaugrana va disputar quatre campanyes amb el seu equip filial, fins i tot sent la tercera màxima golejadora en el seu darrer curs a la ciutat comtal, un aval que li va aportar crèdit per jugar a Primera Divisió amb el Rayo Vallecano durant la 2020/21. Després va signar amb el Vila-real, on ha estat fonamental per a la permanència del submarí groc a la màxima categoria fins al seu descens de la temporada passada.

Les 'Gloriosas', com també es coneix al conjunt femení vitorià, pren part de la Primera Federació Femenina, competició en la qual va descendir fa dos cursos i en la qual el passat va finalitzar en novena posició.