Encamp facilita l'accés als serveis amb un nou espai de tramitació i sistema de cita prèvia

El Comú d'Encamp inaugura un nou espai de tramitació i implementa la cita prèvia per reduir el temps d'espera al servei de Tràmits a partir del dilluns 22 de juliol, després d'un període de proves els darrers mesos.

En els últims mesos, el comú ha avançat en la digitalització dels tràmits, permetent als ciutadans realitzar la majoria de gestions des de casa seva, evitant desplaçaments innecessaris. Tot i així, molts prefereixen l'atenció presencial o no disposen de les eines necessàries per fer-ho en línia. Per això, la cònsol major, Laura Mas, ha declarat que "el comú implementa a partir del 22 de juliol la cita prèvia per al servei de Tràmits i habilita un nou espai de tramitació amb un tòtem digital per reduir el temps d'espera quan s'acudeixi físicament a realitzar una gestió a casa comuna a Encamp".

El nou sistema de cita prèvia permetrà reservar dia i hora a través del web comunal. Un cop al comú, les persones amb cita prèvia seran ateses per un agent de tràmits segons la seva consulta o gestió. Aquells que no hagin reservat cita seran atesos respectant el torn assignat, excepte les persones majors de 65 anys i les amb diversitat funcional, que tindran prioritat.

Mas ha subratllat que "si algú acudeix sense cita prèvia serà atès igualment, però amb la cita prèvia es reduirà el temps d'espera".

Aquest sistema només s'aplicarà al servei de Tràmits d'Encamp, ja que al Pas de la Casa el volum d'usuaris és baix i no hi ha temps d'espera.

Paral·lelament, el comú ha habilitat un nou espai de tramitació amb un dispositiu informàtic per ajudar els ciutadans amb certificat digital a aprendre a fer els seus tràmits en línia. Així, podran realitzar-los en futures ocasions sense desplaçar-se. També, per aquells sense eines informàtiques, el comú facilita aquest dispositiu per reduir les cues en el servei de tràmits si acudeixen sense cita prèvia.

Aquestes millores complementen l'esforç iniciat en l'anterior mandat per renovar l'espai web comunal i digitalitzar els tràmits i procediments, simplificant i agilitzant les tramitacions comunals. Actualment, es poden realitzar fins a 115 tràmits completament en línia, amb tots els procediments digitals que eviten l'ús del paper.

La cònsol major ha assegurat que "continuarem amb tot el procés de transformació digital iniciat perquè l'administració comunal sigui cada dia més àgil i propera als ciutadans".