L'ACA publica el reglament del Ral·li d’Andorra Històric

Pel que fa a les categories Regularitat i Regularitat Sport, el reglament estableix tot un seguit de trofeus també per als cinc primers classificats: el Família, l'Or, el Dona, el Júnior i el Classe 1.

En categoria Velocitat, hi ha un total de vuit classes convocades, les quals són per a vehicles històrics de competició de classes FIA. En aquest cas, competiran conjuntament i s’establirà una classificació general escratx, de la qual només es premiarà als cinc primers equips classificats d'aquesta general. A banda, el primer conjunt classificat de cada classe rebrà una medalla i, concretament, en la Classe 1, els tres primers (menys de 1.300 cc de cilindrada), també rebran una medalla.

L'ACA CLUB Esportiva ha publicat avui el reglament del 53è Ral·li d’Andorra Històric, una cita que manté un any més l'oferta de Velocitat, Regularitat i Regularitat Sport. Segons han apuntat des de la mateixa divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, en el reglament s’hi pot trobar tot el que cal saber sobre la nova orientació de la prova automobilística, "que s’ha plantejat presentar un ral·li compacte que faciliti la participació i el gaudi de pilots, copilots, equips i aficionats", han esmentat en un comunicat. Les inscripcions s’obriran el dijous 25 de juliol, el vinent, i es clouran el 19 de setembre o quan s’hagin exhaurit les 70 places previstes.

