Retirada del mercat dels esmalts d’ungles de la marca N.F.O per contenir substàncies prohibides

L’AEMPS ha ordenat a l’empresa el cessament de la comercialització i la retirada de tots els esmalts d’ungles que continguin substàncies amb prohibicions d’utilització en productes cosmètics. Addicionalment, s’informa els usuaris que si disposen d’alguna unitat dels productes afectats, no els utilitzi.

Per El Periòdic

