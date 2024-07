Una dona detinguda com a presumpta autora d'estafa qualificada i creació de document públic inautèntic

Una dona resident de 57 anys va ser detinguda dilluns a Andorra la Vella com a presumpta autora dels delictes d'estafa qualificada i creació i ús de document públic inautèntic, segons informa la Policia, la qual ha recordat que es tracta d'un assumpte judicialitzat.

Ja dimarts, i també a Andorra la Vella, un home resident de 18 anys va ser detingut arran d'una ordre de recerca i detenció com a presumpte autor de diferents delictes contra el patrimoni en un cas que també està judicialitzat. D'altra banda, pel delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, els agents han detingut aquesta setmana dos homes no residents de 38 i 27 anys per falsificar certificats d'experiència laboral, amb l'objectiu d'obtenir una autorització de residència i treball al servei d'Immigració.

Finalment, i pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s'han arrestat un total de tres persones amb taxes superiors a 0,87 g/l. La taxa més elevada ha estat de 2 g/l.