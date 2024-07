Andorra aconsegueix esquivar grans incidències amb l'actualització de CrowdStrike

Nombrosos usuaris de sistemes Microsoft han reportat una sèrie de problemes relacionats amb la recent actualització del programari de seguretat, Falcon, de l'empresa CrowdStrike, durant el matí d'aquest divendres. L'actualització, dissenyada per millorar la protecció contra amenaces i atacs cibernètics, ha causat inesperadament una sèrie d'inconvenients significatius en l'àmbit mundial per als usuaris i les organitzacions que depenen de la suite de productes de Microsoft.



Pel que fa al territori andorrà no s'han registrat grans incidents, segons ha confirmat Govern: "La incidència en els serveis que ofereix el sistema CrowdStrike ha tingut poca afectació a Andorra. El que podem dir és que ha afectat a poques infraestructures del país i els usuaris no s'han vist afectats", afegint que "aquesta incidència tecnològica ja està resolta als serveis afectats d'aquí d'Andorra amb les mesures de mitigació que ofereix el proveïdor".

No obstant això, la caiguda del sistema sí que ha generat incidències en aeroports, bancs i agències de comunicació, segons ha confirmat El País, així com també ha especificat que les incidències han inclós "des de la Borsa de Londres fins a la cadena de televisió Sky, el sistema de pagaments electrònics Bizum i infraestructures de transport d'altres països".

Pel que fa als usuaris afectats des de la implementació de l'actualització, aquests han experimentat una baixada notable en el rendiment dels seus sistemes. Aplicacions clau, com Microsoft Office i Teams, han mostrat problemes de càrrega i funcionament, la qual cosa ha generat frustració i pèrdua de productivitat en entorns laborals i educatius. A més, alguns usuaris han reportat que els seus sistemes s'han congelat o han experimentat fallades inesperades, obligant-los a reiniciar els seus dispositius amb freqüència.



Un informàtic consultat per EL PERIÒDIC ha explicat que "es tracta d'una actualització per a Windows del programari CrowdStrike, que és un antivirus, i l'actualització d'aquest programari ha fet que es corrompi el sistema operatiu en general, afectant la inicialització del servei i del servidor". Un fet que, segons el professional, manté dues vies per ser solucionat: "Depenent del tipus de configuració que tingui el programari, es pot fer una gestió interna eliminant algun fitxer, i es podria reiniciar el sistema. Si no, s'hauria de restablir la màquina completa i és una feina una mica més complicada. L'afectació s'estén a gairebé un 70% dels usuaris de Windows".



Per la seva banda, Microsoft i CrowdStrike han reconegut els problemes i estan treballant conjuntament per trobar una solució. En un comunicat, CrowdStrike ha mencionat: "Estem al corrent dels problemes que alguns usuaris estan experimentant després de la recent actualització del nostre programari. Estem col·laborant estretament amb Microsoft per identificar i resoldre aquests problemes com més aviat millor. Apreciem la paciència dels nostres usuaris mentre treballem en una solució."



Mentrestant, les recomanacions per als usuaris afectats inclouen desactivar temporalment algunes funcions del programari de CrowdStrike i realitzar ajustos en la configuració dels seus sistemes per mitigar els efectes adversos. Com les instruccions de la plataforma de contingut de tecnologia, Xataka, la qual ha explicat com es pot solucionar en cas de ser un usuari particular. La marca ha recomanat arrencar el sistema Windows en "modo seguro", després, buscar la carpeta de CrowdStrike, buscar l'arxiu C-00000291*.sys. i esborrar. Finalment, l'usuari haurà de reiniciar l'ordinador. No obstant això, aquestes solucions temporals no han estat completament efectives per a tots.