La Fiscalia agrega atenuar la condemna de la 'cambrera de la coca' i reduir-la als vuit anys

El judici per la trama 'Big Bang' ha arribat avui al seu cinquè i últim dia i ja es coneixen les penes pronunciades per la Fiscalia als set imputats en el cas. A més, avui també han intervingut i continuaran intervenint els diferents advocats presents al tribunal per rebatre les sentències dels principals acusats.

D'aquesta manera, a la principal encausada se li atorga per part del Ministeri fiscal una reducció de la condemna de dos anys sobre els 10 que ja tenia establerts en primer ordre. Així, són vuit anys de pena única al que s'enfronta la coneguda com 'la cambrera de la coca', havent-se rebaixat també la seva multa de 250.000 euros als 150.000, tot i haver d'assumir l'expulsió definitiva del país. També se li retira la llibertat condicional (a banda de suspendre's l'acusació a una altra de les implicades), tot a causa de la seva "implicació i col·laboració per a la ràpida identificació dels altres exponents", s'ha manifestat.

"Se la condemna per un delicte major en el tràfic de drogues tòxiques i per un delicte menor per possessió de substàncies estupefaents, entre les que hi figuren cocaïna, èxtasis, marihuana i haixix", ha afirmat la fiscal. S'ha arribat a la conclusió que la inculpada ha estat subministradora de drogues des de principis del 2020 fins al moment del seu arrest, sent ella "no la proveïdora principal, però sí la distribuïdora de referència al Pas de la Casa". La Fiscalia també ha determinat que un dels inculpats era el proveïdor d'aquesta, constatant les seves conversacions per missatges, així com l'acusada per haver-li facilitat les claus del seu domicili.

D'altra banda, el Ministeri fiscal ha constatat també seva situació "precària", motiu que l'hauria fet induir a la venda de drogues perquè "no podia arribar a finals de mes", havent d'ocupar diverses feines alhora. Cal remarcar que la gran quantitat de conversacions trobades al seu dispositiu mòbil sobre la venda il·lícita de substàncies estupefaents han sigut clau per determinar la conclusió, "amb fins a 57 usuaris diferents", s'ha afegit.

