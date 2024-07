Protecció Civil pretén ser més inclusiu amb els discapacitats auditius o visuals

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, en col·laboració amb Afers Socials i a iniciativa de l’Associació pel Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra (TRANA) va dur a terme la setmana passada la primera xerrada centrada en pautes i recomanacions d’autoprotecció durant l’estiu per al col·lectiu de persones amb discapacitat física. Una iniciativa que forma part de les accions de prevenció i sensibilització dirigides als col·lectius més vulnerables.

Aquesta estratègia es va iniciar el 2023 amb trobades amb la gent gran, mitjançant dues xerrades anuals, una a l’hivern i l’altra a l’estiu, adaptant les recomanacions a cada època de l’any. D’aquesta manera, i a causa de la bona acceptació, es va decidir començar les xerrades amb altres col·lectius com és el cas de les persones amb discapacitat física. Concretament, l’acte de dimecres es va adreçar a l’associació TRANA i des de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) van acollir les xerrades. La presidenta, Diana Figueras, va fer una valoració molt positiva a EL PERIÒDIC: "Nosaltres estem molt contents de la iniciativa que va tenir TRANA [...] Els encarregats de fer la xerrada van adaptar totalment el seu discurs, la gent va sortir molt contenta", va explicar.

A més, Figueras, va ponderar la importància de recordar algunes recomanacions, per molt que aquest col·lectiu ja sigui conscient i conegui moltes d’elles, ja que "sempre és agradable que et vinguin a parlar de coses que tu ja saps, perquè et dona seguretat de veure si fas bé les coses".

D’altra banda, Figueras va posar en valor la tasca feta des de Protecció Civil: "Fan molt bé la seva feina", deixant clar que des de la FAAD "no som especialistes en protecció, els especialistes són ells, i el que sí que hem de fer és encomanar-nos a ells", va afirmar.

Pel que fa al contingut de la xerrada, no és gaire diferent de les recomanacions que rep la resta de la població a través dels canals de comunicació. El que els fa específics "és que ens apropem directament a ells per traslladar aquests consells", va explicar el director de Protecció Civil, Cristians Pons, qui va subratllar que "l’acceptació va ser bona, vam tenir un molt bon retorn per part dels assistents i dels responsables de l’associació".

Entrant en detalls d’algunes de les recomanacions que es van donar, concretament en temporada d’estiu en destaquen "aprofitar les hores del matí per fer les tasques necessàries, portar roba lleugera, protegir-se del sol i sobretot el cap del seu contacte i al vespre obrir les finestres per ventilar la casa i fer córrer l’aire", va detallar Ponts. I és que no deixen de ser consells que tots coneixem, però es tracta de col·lectius sensibles en els quals "alguns tenen determinades patologies i fins i tot alguna possibilitat d’aïllament o soledat", va apuntalar el director de Protecció Civil.

Així tot, la idea de moment, pel que fa a les persones amb discapacitat, és fer dues xerrades a l’any, de referència a l’estiu i a l’hivern, igual que amb els avis. A més, hi ha la previsió d’ampliar-ho a més col·lectius com persones amb discapacitat auditiva o visual. En aquest cas, segons Pons "adaptaríem la presentació per a aquests col·lectius amb l’ajuda d’Afers Socials".

Tot amb l’objectiu de fer arribar el missatge al major nombre de col·lectius vulnerables possible. Per la seva part, el director del departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, Joan Carles Villaverde, va posar en relleu la importància de la iniciativa que permet treballar de manera transversal amb altres departaments del Govern amb un objectiu comú: garantir l’accés a la informació de tota la ciutadania en igualtat de condicions.

Aquestes xerrades s’acompanyen d’altres mesures relacionades amb les persones amb discapacitat. I, és que, també, s’han implementat mesures d’accessibilitat al portal web del departament per fer-lo més inclusiu i s’ha incorporat el llenguatge de signes en català i subtítols en quatre idiomes al vídeo de presentació del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergència. En un futur, es planteja activar altres suports per arribar al major nombre de persones possible.