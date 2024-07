Cerdà: "Tots sabem que la idea és tornar a pujar"

A títol personal, el de Pollença ha indicat que és un extrem que pot jugar a cama natural i canviada: "Em considero bastant vertical i puc aportar profunditat" . En aquest sentit, ha assenyalat que "tant de bo enguany pugui aportar gols i assistències, he d'intentar fer números" , i ha destacat que la de l'FC Andorra és una gran oportunitat perquè és un conjunt que "vol ser protagonista amb la pilota, i a mi m'agrada tenir l'esfèrica".

El davanter ha reconegut seguir el club en cursos anteriors, apuntant que el projecte i l'estil de joc fan de l'FC Andorra "un perfil d'equip que em pot anar bastant bé". També ha parlat amb antics companys com Álex Valle, el qual va jugar al Principat durant el segon tram de la 2022/23, o una de les darreres incorporacions, 'Juanda' Fuentes, amb qui va compartir vestuari durant uns quants anys: "Tots dos em van parlar molt bé del club". Pel que fa a la resta de companys i staff tècnic, Cerdà ha esmentat que els primers dies al país estan sent "molt bons". "És un home molt proper, vaig parlar amb ell i em va explicar la idea del joc i em va agradar bastant", ha completat envers Ferran Costa.

"Tots sabem que la idea de l'FC Andorra és tornar a pujar, individualment tots els jugadors també pensen el mateix" . Aquestes han estat les paraules de Josep Cerdà durant la seva presentació aquest migdia, reconeixent que la principal fita que es marca el conjunt tricolor és tornar al futbol professional. L'extrem mallorquí ha signat per dues temporades amb els pirenaics després de tancar la seva vinculació amb el Barça i jugar l'any passat cedit a la Ponferradina.

Per Pol Forcada Quevedo

