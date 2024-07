L'explosió d'una embarcació a Tarragona deixa una família andorrana ferida

A mmés, segons va apuntalar Salvamento Marítimo a través d'una piulada, en el moment de l'explosió tots quatre van saltar a l'aigua i van aconseguir arribar a la platja, tot i que amb cremades de segon grau. En aquell moment, van ser auxiliats pels socorristes i atesos per l'ambulància, abans de ser traslladats posteriorment a l'hospital mencionat. El cas està ara en mans de la Guàrdia Civil, qui ha obert una investigació.

Una família andorrana va patir un accident mentre navegava davant la platja Llarga de Tarragona en la jornada d'ahir. L'explosió de la seva embarcació va provocar cremades de segon grau a quatre membres de la família, sent el pare i un dels menors els que van patir lesions més greus, motiu pel qual van haver de ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Segons van indicar alguns mitjans locals, l'explosió s'hauria produït per una deflagració, després que la família sortís a navegar des del port esportiu de Roda de Berà aquell mateix matí.

Per El Periòdic

