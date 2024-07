Moody’s manté el ràting d’Andorra en Baa1 amb perspectiva estable

L’agència d’avaluació Moody’s ha publicat aquesta nit el ràting d’Andorra, mantenint la qualificació que havia atorgat al país en el seu darrer informe, en Baa1 amb perspectiva estable. Aquesta decisió es deu al rigor en la gestió de les finances públiques per part del Govern, en particular el seu baix nivell d’endeutament, la seva reducció progressiva i el seu cost, segons ha indicat l’agència.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació