"Pagarem sentència tots els que estem aquí i jo personalment pel país que em va acollir"

Rectificar és de savis, diuen. Segurament aquesta frase li sonarà a més d'un i pugui ser més certa del que creiem. Així i tot, aquesta és una mica la sensació que se li pot quedar a algun dels assistents d'aquest darrer dia de judici en el cas 'Big Bang', sobre tot després d'escoltar les últimes declaracions pronunciades per la principal acusada.

En aquest sentit, val a dir que en el matí d'avui ha procedit la Fiscalia a deliberar les seves conclusions, així com a citar les sentències de cadascun dels imputats extretes a partir dels seus respectius informes. D'altra banda, durant la tarda d'avui, ha tingut lloc el torn de rèplica dels diferents advocats i defenses de les persones encausades.

Respecte a això, el primer d'ells ha assenyalat que coincideix amb el que ha exposat la fiscal del seu representat, al ser "un consumidor puntual de cocaïna i marihuana", però negant el seu tràfic. "No disposava de moto, ni cotxe ni tampoc se'l va requisar cap bàscula de precisió", s'ha al·legat. La defensa de l'imputat també ha manifestat que el seu proveïdor era de Barcelona i no del Pas, afegint que cap dels acusats l'hagués constatat com a subministrador ni tampoc que s'hagués descarregat cap de les apps que al·ludia la Fiscalia.

Un altre dels lletrats ha sostingut, en defensa d'un altre imputat, que el fet d'haver-se ajuntat aquest amb altres dels acusats el van portar a endinsar-se al món de les drogues, ratificant així l'amistat que mantenia amb alguns d'ells. Sobre el mateix punt, l'advocat afirma que al Pas "tots sabien qui venia i qui no" i que al seu representat se'l va posar en un sac conjunt amb la dels traficants. La seva defensa també ha constatat que un d'ells li devia diners, malgrat que "les seves transaccions no fossin per drogues", s'ha afirmat.

Un altre advocat ha defensat a un altre dels implicats posant en relleu que en les declaracions d'acusació de la 'cambrera de la coca' sobre ser ell el seu proveïdor, no es va declarar "cap dada exacta sobre quina quantitat, ni el moment ni la freqüència en què aquest hagués traficat". També ha assegurat que la roba de marca requisada per la Policia al seu domicili "era molta d'oferta i sent alguna peça fins i tot falsa".

Finalment, ha pres la paraula l'advocat de la principal inculpada, reiterant la seva feblesa i definint-la com a persona "influenciable", i insistint que la droga retirada del seu domicili "no era seva, sinó d'un altre dels implicats, havent facilitat les claus del seu pis a un d'ells". El seu lletrat ha manifestat les dificultats d'aquesta com a mare soltera, i ha sol·licitat a la Fiscalia una pena "proporcional, justa i flexible", sent de només quatre anys.

La detinguda ha volgut declarar al final de la sessió i ha jurat que tots els que es troben en aquesta part de sala "hauran de complir la seva sentència", i ella fent-ho pel país que l'ha acollit des de 2004, afirmant ser tots ells són delinqüents, però amb famílies que estan patint. Amb la veu entretallada, l'acusada ha demanat als periodistes que tinguin cura de com s'enfoquen les informacions, per així no tergiversar el contingut de les paraules, ha conclòs. Cal afegir que la sentència del cas tindrà lloc el pròxim 27 de setembre, segons ha confirmat la jutge.