El febrer, el període amb més passatgers del 2024 a l'aeroport Andorra - la Seu d'Urgell

El segon mes del 2024 amb més afluència de gent va ser el març, amb 1.936; seguit pel gener, amb 1.644. Durant la primavera les xifres han disminuït, atenent que a l'abril hi va haver 978 passatgers; el maig, 1.079; i el juny, 1.225; segons dades de la Generalitat de Catalunya.

El mes de febrer ha estat el període del 2024 pel qual l'aeroport Andorra – la Seu d'Urgell ha registrat més passatgers. En total en va rebre 1.966, unes xifres més altes que el millor mes del 2023, que va ser el març, amb 983 visitants. De fet, el semestre d'enguany ja ha aconseguit superar les xifres de l'any passat, tal com va avançar l'ANA ara fa uns dies. Fins a 8.828 passatgers han volat fins a la instal·lació aeronàutica aquests primers sis mesos, pels 4.851 que ho van fer el 2023. Es tracta d'un increment del 82% respecte al mateix període que l'any anterior.

Per Agències

