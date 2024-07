L'FC Andorra presenta la nova segona equipació

La tercera samarreta encara no s'ha presentat. L'organització esportiva ha comunicat que en els dies vinents es donarà a conèixer com serà. Pel que fa a la primera equipació, es mantindrà la tricolor, samarreta blava, pantalons grocs i mitgetes vermelles.

Per Agències

