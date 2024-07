Mor una persona en un accident en parapent

Un home de 34 anys va morir aquest divendres després de patir un accident mentre feia parapent a Canillo. L'incident es va produir cap a les 20.30 hores, segons han explicat fonts de la Policia. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Policia, els Bombers i una patrulla mèdica. L'home va ser traslladat a l'hospital amb helicòpter a conseqüència de les ferides i cap a les 23.00 hores va traspassar, tal com han explicat des del cos. La Policia ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident.