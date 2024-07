Kilian Vidal descobreix la història de Tor amb noves rutes guiades amb 4x4

Qui no coneix Sansa i Palanca a aquestes alçades? El cas de la llegenda de la muntanya maleïda de Tor, per proximitat geogràfica, ja era prou conegut a Andorra abans que la sèrie de TV3 protagonitzada pel periodista Carles Porta el convertís en el poble més famós del Pallars Sobirà. No obstant això, no ha estat fins aquest 2024 que un gran nombre de turistes curiosos han volgut fer un pas més i visitar de primera mà els escenaris del famós crim de 1995 de Josep Muntaner. Un fet que els veïns de la zona no han tardat a explotar.

"La idea es va anar formant després d'haver treballat prèviament fent excursions. Ara que soc guia de muntanya, combinar les dues coses em sembla una activitat molt atractiva", comentava Kilian Vidal, d'Arinsal, un dels emprenedors que ofereix des d'aquest any excursions amb 4x4 fins a Tor, en aquest cas, des de l'empresa 'People Who Ride In Nature'. "Ho enfoco cap a famílies i grups grans d'hotel", afegia Vidal, mentre explicava que l'excursió, que ofereix recollir els clients al mateix hotel, consisteix en una sortida d'unes quatre hores de durada. "Es fan dues parades en el camí en llocs emblemàtics i alhora s’explica als clients la història de Tor. Les parades són a Port de Cabús (frontera Andorra-Catalunya) i al Pla de Llumeneres, on el camí es divideix en dues direccions: una baixa pel costat de Casa Palanca i l’altra pel costat de Casa Sansa", concretava Vidal. "Es tracta d'una proposta que interessa sobretot a famílies amb nens o a grups de gent gran interessats en la natura i la història dels Pirineus", indicava posteriorment.

Recentment, molts veïns de la zona s'han fet ressò a les notícies i a les xarxes socials criticant aquest 'turisme morbós' i assegurant que el petit poble de 13 cases rep cada vegada més curiosos i que s'està convertint "en un parc temàtic". Vidal, coneixedor de la zona, assegura que no li preocupen les crítiques, ja que sempre ha mantingut una bona relació amb la gent del poble i el coneixen des de ben petit. "Últimament hi puja més gent i el que demanen és que es respecti la muntanya i que no es circuli fora dels camins marcats, ja que es malmet la muntanya i el paisatge", apunta l'ideador de l'excursió, que també ofereix rutes al Pic Negre (la Rabassa), al Port Negre (Arinsal) i també una combinació en la qual es fa una ruta 4x4 i una sessió de ioga abans de la posta de sol, informa l'ANA.