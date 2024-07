Un ciclista ferit lleu en un accident amb un turisme

Un ciclista ha resultat ferit lleu aquesta tarda en topar-se amb un turisme amb matrícula andorrana a la rotonda del quilòmetre zero. Els fets han tingut lloc entorn les 15.15 hores quan un 4x4, ja a l'interior de la rodona, ha atropellat el velocipedista, deixant-lo estès a terra. Segons ha pogut saber aquest mitjà, fins als llocs dels fets s'han desplaçat els serveis mèdics per atendre el ciclista, conscient i dempeus, per la qual cosa l'incident "no semblaria greu". De totes maneres, se l'han emportat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a fer-li les pertinents proves.