Arrenca el Mountain Festival Comapedrosa 2024

En categoria masculina, el primer lloc ha estat per a Guillem Solanas amb un temps d'1:13:02, trencant el record establert l'any anterior d'1:16:00. El segon ha estat José Antonio Bellido, i el podi l'ha completat Marc Casanovas, corredor local i vencedor de l'edició de 2023.

Per El Periòdic

