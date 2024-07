Escaldes atorga 23 prestacions socials durant el primer semestre de l'any

Cal afegir que les prestacions i ajudes socials que valora i tramita Acció Social, departament creat durant el mandat anterior, estan adreçades a les persones en situació de necessitat social. Aquestes, faciliten l’accés a serveis i equipaments que depenen del Comú, amb conveni amb el Comú o que són prestadors de servei, de formar coordinada amb el Govern per evitar duplicitats. En aquest sentit, el departament ha creat diferents programes per donar cobertura a tots els col·lectius, a més del Servei d’Informació, Orientació i Assessorament i la col·laboració amb diferents entitats socials del país.

El departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat i tramitat fins a 23 prestacions socials des de principi d’any. La majoria de les ajudes atorgades durant aquest primer semestre de l’any han estat per l’Escaldes-Estiu (11) i activitats esportives (7). No obstant això, també s’han cobert ajudes relacionades amb l’alimentació (1), Escola Bressol (1), farmàcia (1), foc i lloc (1) i prestació d’emergència (1).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació