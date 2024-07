Detingut un conductor en patir un accident i conduir sota els efectes de l'alcohol

El conductor de la furgoneta se li ha procedit a fer la prova d'alcoholèmia i ha donat un resultat positiu d'1,59 grams per litre de sang. La Policia l'ha detingut i ha informat que la persona passarà a disposició judicial en les properes hores.

La Policia ha detingut aquesta matinada a un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol. Segons informa el cos, l'arrest s'ha produït després que el conductor, que circulava amb una furgoneta, patís un accident en xocar amb un altre vehicle a la Rotonda d'Aixovall, a Sant Julià de Lòria. La passatgera del turisme ha estat ferida a conseqüència de la topada.

