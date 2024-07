'Bomba' fa el salt al primer equip

Marc Bombardó 'Bomba' ha passat les darreres dues temporades a cavall entre el primer equip de l'FC Andorra i el Juvenil A del Nàstic Manresa. El jove central entrenava durant la setmana al Principat i baixava a jugar els caps de setmana amb el juvenil manresà amb qui el curs passat va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Un cop acabada la seva etapa de formació, aquest estiu 'Bomba' fa el salt definitiu convertint-se en jugador de ple dret de la primera plantilla entrenada per Ferran Costa.

El central va anar convocat amb només 16 anys en un partit contra el Sevilla B a Primera RFEF la temporada 2021/22, però va ser l'estiu següent quan va fer el primer pas instal·lant-se a Andorra i entrenant en dinàmica del primer equip. Així, els dos cursos que els tricolor van jugar a LaLiga, el defensa va gaudir d'una oportunitat extraordinària exercitant-se en el dia a dia amb l'equip i arribant a disputar tres partits de Copa Catalunya.

"El salt al primer equip l’afronto amb molta il·lusió, sobretot molt agraït al club. He estat dos anys de juvenil i aquest any m’han donat l’oportunitat d’estar al primer equip, i seguiré treballant com he fet aquests dos últims anys", ha indicat el jugador, afegint que "tenim un gran grup, ens estem coneixent a poc a poc i anem agafant l’estat físic... Se’ns veu molt bon grup, molt bons companys, bona gent...".