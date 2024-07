Doble triomf europeu

Ahir dissabte va finalitzar el Campionat d’Europa de Petits Estats de vòlei platja amb la victòria d’Andorra, tant a la categoria masculina com a la femenina.

La segona jornada de competició va estar marcada ja en el primer partit de la categoria femenina, per la victòria 0-2 (20-22 i 22-24) de la parella del Principat formada per Andrea da Silva i Mía Pijuan davant Liechtenstein, rival amb el qual havien perdut el dia anterior. Això donava moltes opcions perquè les tricolor poguessin aconseguir el títol, ja que només havien de guanyar a Malta, cosa que van fer per 2-0 aconseguint així el títol de Campiones d’Europa dels Petits Estats.

Pel que fa a la categoria masculina, la parella pirenaica formada per Xavi Folguera i Sergi Navas (Andorra 2) va derrotar 2-0 a Gerard Verdú i Lluc Macià (Andorra 1), en el que va ser el preàmbul de la final masculina que va enfrontar a les mateixes dues duples i que va tornar a acabar amb victòria d’Andorra 2 per 2-0. Pel tercer i quart lloc, la parella Andorra 3, formada per Marc Garcia i Mateo Ferreyra, va derrotar a Gibraltar per un ajustat 2-1.