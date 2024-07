Quasi 650 corredors es donen cita a la Volta als Ports

Aquest diumenge al matí ha tingut lloc la 47a edició de la JORMA Volta als Ports, cita considerada la cicloturista degana d’Andorra i en la qual prop de 650 ciclistes procedents d’arreu han pres part.

La sortida s’ha portat a terme a la plaça de Les Fontetes de la Massana i el Parc Central d’Andorra la Vella ha acollit l’arribada de tots els cinc recorreguts. En el primer, de 52 quilòmetres, Jordi Hernández ha guanyat en categoria masculina i Berta Vinyas en la femenina; en el recorregut dos (69 km), Florian Labanhie i Marine Remize s'han endut la victòria; en el tercer (87 km) Harry Sweeny i Sisi Hinterreitner han estat els vencedors; en el quart (122 km) Xavi Jové i Núria Súria han pujat al més alt del podi, i en cinquè recorregut, de 133 quilòmetres, Asier Irigoyen i Sílvia Zuñiga han aconseguit el triomf.

Un cop arribat el gruix important de participants, el CEO de VSL Sports i director de l'esdeveniment, Gerard Riart, ha analitzat el cap de setmana dient que "crec que ha estat tot un èxit. La prova va començar dissabte amb el Social Ride i la xerrada, i ha finalitzat avui amb la prova". Riart continuava dient que "no hem de lamentar cap accident i això és el que més destaco", per posteriorment afegir que "la satisfacció dels corredors és molt gran, per no dir absoluta. En línia d’arribada he estat parlant amb molts i tots han coincidit que el format cronometratge és tot un encert".

Social Ride

Ahir dissabte es va portar a terme la Social Ride, una activitat que va tenir com a objectiu, fer un entrenament senzill i fer "pinya". Obert a tothom, prop d’un centenar de ciclistes el van portar a terme compartint impressions, en ambient amigable i sense la tensió del crono.