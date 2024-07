Martí Lazaro i Roser Español guanyen la XTERRA Comapedrosa Marathon

Les dues proves classifiquen un total de 116 places, per a cada distància, pel Campionat del Món XTERRA Trail Run 2024, que se celebrarà l'1 de setembre a Sugarloaf, els Estats Units. De totes maneres, els classificats tenen l'opció d'ajornar la prova i competir el 2025 XTERRA Trail Run World Championship de Gal·les, segons han explicat des de l'organització.

El guanyador masculí de la XTERRA Comapedrosa Marathon ha estat Martí Lazaro amb un temps de quatre hores, 45 minuts i 43 segons. El segon lloc se l'ha endut Marc Pinsach, mentre que Marc Bernades Ollé ha completat el podi. A la categoria femenina la guanyadora ha estat Roser Español amb un temps de sis hores, 42 minuts i 43 segons, seguida per Georgia Grobler i Claudia Gutiérrez. La cursa ha arrencat a les 07.00 hores i més de 150 atletes han intentat desafiar el repte.

Per El Periòdic

