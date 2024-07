La despesa pública sanitària arriba als 194 milions durant el 2023

La despesa pública en salut a Andorra va ser l'any passat de 194 milions d'euros, quantitat que representa un augment del 7,5% respecte a l'any 2022. Aquesta despesa inclou la sanitària finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la sanitària del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses de salut pública de l'administració central i local.



Segons les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística, aquesta xifra representa el 18,3% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques), nou dècimes percentuals per sota amb relació a l'exercici anterior, representa un 5,6% del PIB i la despesa per càpita assoleix els 2.280 euros enfront dels 2.212 de l'any 2022. Aquest increment en les despeses es deu principalment a un increment en serveis hospitalaris generals i especialitzats (un 9,5% més, 8,3 milions) i en serveis mèdics generals (un 10,5% més, 2,8 milions).