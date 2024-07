Obertes les inscripcions per al Mercat del Poblet de Nadal

El Mercat s'adreça especialment als productors i comerciants que ofereixen productes o serveis típics de l'època nadalenca, regals, gastronomia i artesania creativa. Aquest esdeveniment, un dels grans atractius del Poblet i que cada any compta amb una quarantena de parades, se situarà novament a la plaça del Poble. L'horari de funcionament serà els dijous i els divendres, de 17 a 21 hores, els dissabtes de 12 a 21 hores i, els diumenges, de les 12 a les 19 hores, a excepció dels dies festius, que tindrà un horari especial. El 25 de desembre i l'1 de gener romandrà tancat.

Aquest dilluns també s'han obert les inscripcions per al Neret, l'espai del Poblet de Nadal destinat als restauradors del país. Les sol·licituds d'inscripció s'han de lliurar per correu a l'adreça [email protected] abans del 26 d'agost, juntament amb el registre de comerç i un dossier d'imatges amb bona qualitat i una descripció dels productes.

Per El Periòdic

