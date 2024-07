Detinguts dos homes com a presumptes autors d’una estafa piramidal quantificada en prop de 900.000 euros

La Policia va detenir dijous passat dos homes de 44 i 56 anys, socis d'una empresa d'inversions, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni per una estafa piramidal amb criptoactius que ha estat quantificada, de moment, en prop de 900.000 euros. L'arrest es va produir arran d'una intervenció policial a primera hora de la tarda de dijous, quan alguns dels afectats es van presentar a la seu de l'empresa per reclamar el benefici de les suposades inversions.



En aquell mateix moment, un dels socis va reconèixer davant dels agents que no s'havia fet cap inversió i que tot plegat es tractava d'un engany. Se'l va detenir immediatament i, una estona després, es va arrestar el seu soci. El mateix dijous es va procedir a escorcollar la seu de l'empresa i els domicilis particulars dels implicats, d'on la Policia va recuperar documentació i material tecnològic que s'haurà d'analitzar.



L'estructura piramidal consistia en l'anomenat 'esquema Ponzi', el qual consisteix a prometre un gran rendiment d'actius per aconseguir molts inversors a qui es pagarà els interessos amb els diners de nous clients. De moment s'han interposat tres denúncies, dues per part de persones no residents i una d'un resident, però es calcula que hi pot haver molts més afectats, la totalitat dels quals s'haurà de determinar en la investigació encara oberta i ara ja judicialitzada.



Els dos detinguts van passar a disposició judicial el passat divendres a la nit.

Altres detencions

Els darrers dies, a més, la Policia ha detingut un home de 23 anys a Sant Julià de Lòria per donar positiu a la prova de drogues al volant. A més, també se'l va arrestar per un delicte contra la salut pública per trobar-se en possessió de 3,59 grams de cocaïna i per un delicte contra la funció pública per resistència i desobediència. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda.



Sis persones més d'entre 23 i 48 anys han estat detingudes per circular sota els efectes de l'alcohol amb taxes d'1,19 a 1,59. Tres conductors van ser arrestats arran d'accidents amb d'anys materials a la rotonda de Racons, a Andorra la Vella i a Incles, i un altre va ser detingut després d'un accident a la rotonda d'Aixovall la matinada de diumenge en què la passatgera de l'altre vehicle implicat va resultar ferida.



D'altra banda, la Policia va detenir prop de la mitjanit de dissabte una noia de 18 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva exparella. Diumenge a la tarda, una dona de 35 anys i un home de 39, van ser detinguts al seu domicili, també com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. La parella s'havia agredit mútuament.