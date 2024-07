Aleksandr Shimanov venç el Gran Prix d'Andorra la Vella

El Mestre FIDE Serafin Morales (2217 FIDE) va vèncer el premi a millor jugador entre 2150 i 2299 d’ELO FIDE blitz, el Mestre FIDE català Victor Álvarez (2123 FIDE) el de 2000 a 2149, el Candidat a Mestre mexicà Jesús Daniel Díaz (1850 FIDE) el de 1850 a 1999 i Eithan Ruiz Bolaños (1774 FIDE), també de Mèxic, el de menys de 1849. El millor local va ser pel Gran Mestre Lance Henderson (2421 FIDE) amb 6,5, així com el Gran Mestre Oscar de la Riva (2423 FIDE), qui va quedar segon amb sis punts, i el Candidat a Mestre Cristofer Luke (2067 FIDE), tercer amb la mateixa puntuació. El premi a millor jugadora va ser per la Mestra Internacional femenina de França, Cecile Haussernot (2164 FIDE) amb sis punts.

El Gran Mestre rus Aleksandr Shimanov (2627 FIDE) es va endur el Gran Prix d’Andorra la Vella d'enguany, el qual es va celebrar ahir a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos. Shimanov va aconseguir 7,5 de nou punts, tot i perdre contra el Gran Mestre de Cuba Omar Almeida (2504 FIDE) i fer taules amb el Gran Mestre andorrà Oscar de la Riva (2423 FIDE), i va guanyar un premi de 250 euros. El podi el van completar Almeida amb set punts i el Mestre Internacional de Geòrgia Giorgi Sibashvili amb la mateixa puntuació. Cal destacar que el torneig de partides llampec, a tres minuts i dos segons d’increment per jugada, va acollir 71 jugadors i va repartir 1.050 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació