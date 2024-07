L'FC Andorra enceta els partits de pretemporada

L'FC Andorra ja té confirmats tots els partits que jugarà aquesta pretemporada abans de donar el tret de sortida a un nou curs a Primera RFEF. Així, els tricolor disputaran vuit amistosos per preparar de la millor manera possible l'inici de la competició, previst pel cap de setmana del 24 i 25 d'agost. D'aquests vuit partits, dos es disputaran aquesta setmana en l'estada del conjunt a San Pedro del Pinatar, municipi cap al qual els andorrans han posat marxa aquest matí, i dos més es jugaran a Andorra. Encara amb alguns detalls per concretar, tots dos duels al Principat – contra el Lleida i l'Espanyol B – es jugaran a porta oberta i l'entrada serà gratuïta, segons va informar el club.

El primer amistós de pretemporada es jugarà al Pinatar Arena aquest dijous (19.00 hores) contra el segon equip del Southampton just el dia que l'equip encetarà la tercera setmana de preparació. També a la Regió de Múrcia, els tricolor tancaran diumenge la seva estada amb un segon amistós contra l'Eivissa (10.00 hores), equip del grup 2 Primera RFEF.

A partir d'aquí, els de Ferran Costa disputaran dos partits – un dissabte i l'altre diumenge – en els següents tres caps de setmana abans de l'inici de la lliga. L'FC Andorra s'enfrontarà a un rival de LaLiga 2 (Osca), dos de Primera RFEF (Barça B i Vila-real B) i tres de Segona RFEF (Lleida, Espanyol B i Sabadell).